Scontro tra auto e Tir sulla statale del Tonale, un morto

lunedì, 10 luglio 2023

Brusaporto (Bergamo) – Tragedia sulla statale 42 del Tonale. Nello scontro tra un’auto e un mezzo pesante ha perso la vita il conducente della vettura, rinvenuto carbonizzato all’interno del veicolo, mentre il conducente del mezzo pesante è stato soccorso sul posto, ma non ospedalizzato. Sul posto sono intervenuti l’automedica, l’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.

causa dell’incidente, avvenuto al km 28,000, la strada statale 42 “del Tonale e della Mendola” è stata chiusa provvisoriamente al traffico nel comune di Brusaporto, Bergamo. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento. Il traffico viene gestito con deviazioni in loco dal personale Anas e forze dell’ordine.

di A. Pa.