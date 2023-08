Scontro tra auto e moto sull’ex statale 42 a Trescore, muore 31enne

sabato, 12 agosto 2023

Trescore Balneario – Drammatico incidente nelle notte sulla via Nazionale a Trescore Balneario (Bergamo) ha perso la vita un motociclista di 31 anni. L’incidente tra una vettura condotta da una 25enne e una moto con in sella un 31enne residente nella Bergamasca e per le ferite riportate nell’impatto il motociclista è morto sul colpo.

Vane sono state le manovre rianimatorie praticate dall’equipe medica del 118 giunta con un mezzo di soccorso avanzato 2° livello e l’ambulanza di base. Sul posto i carabinieri della locale Stazione che hanno effettuato i rilievi dell’incidente mortale