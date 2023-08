Scontro tra auto e moto a Provaglio d’Iseo: muore centauro

giovedì, 24 agosto 2023

Provaglio d’Iseo (Brescia) – Scontro tra auto e moto, muore centauro 25enne. L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio in via Brescia a Provaglio d’Iseo (Brescia) e sul posto sono giunti l‘equipe medica del 118 con l’elisoccorso inviato dalla centrale operativa di Bergamo, e l’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo sull’Oglio e le forze dell’ordine. I sanitari hanno cercato di rianimare il giovane motociclista, ma le manovre messe in atto non hanno dato esito.

E’ la terza vittima sulle strade del Bresciano in meno di una settimana. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente fatale al 25enne.