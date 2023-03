Scontro tra auto e moto a Darfo, 20enne ricoverato in ospedale

domenica, 26 marzo 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Scontro tra auto e moto a Corna di Darfo Boario Terme (Brescia), motociclista ricoverato in ospedale. L’incidente stradale è accaduto in mattinata in via Aria Libera, con lo scontro tra un’auto e una moto con in sella un 20enne residente in zona. Sul posto sono giunti l’automedica, l’ambulanza di Camunia Soccorso, l’elisoccorso da Brescia, la Polizia Stradale di Darfo Boario e i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Breno.

Il centauro ha riportato politraumi ed è stato elitrasportato alla Poliambulanza di Brescia, mentre gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuati i rilievi dell’incidente.

di Ch. P.