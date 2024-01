Scontro sulla pista Super panoramica di Corteno Golgi: due feriti

sabato, 20 gennaio 2024

Corteno Golgi (Brescia) – Scontro notturno in pista tra un bambino di 10 anni e un 52enne. L’incidente è accaduto una manciata di minuti prima della 21 sulla Super panoramica della skiarea al confine tra Valle Camonica e Valtellina.

Il sabato sera, come avviene in numerose località sciistiche, nella skiarea Corteno-Aprica la pista Super panoramica è aperta allo sci notturno. Questa sera si è verificato uno scontro tra il ragazzo e il 52enne, che hanno riportato contusioni varie sul corpo. Sul posto sono giunti l’equipe medica con l’elisoccorso da Brescia, due ambulanze e gli uomini del soccorso piste, che hanno prestato le prime cure ai due feriti, quindi sono stati trasportati in codice giallo il ragazzo agli Spedali Civili di Brescia e il 52enne all’ospedale di Sondrio.