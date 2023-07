Scontri tra tifosi a Villa di Tirano, Daspo a tre ultras del Como

martedì, 25 luglio 2023

Villa di Tirano (Sondrio) – Dopo gli scontri tra tifoserie avvenuti lo scorso 16 luglio a Villa di Tirano (Sondrio), dove ultras delle tifoserie di Como e Sampdoria, armati di bastoni e cinghie, hanno dato vita ad una violenta rissa, gli investigatori della Polizia di Stato hanno già riconosciuto i primi tre ultras, appartenenti alla frangia estrema della tifoseria del Como Calcio.

Il questore di Sondrio ha emesso a loro carico provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive – Daspo – rispettivamente per 2, 6 e 7 anni, predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Sondrio; per due di loro è stato anche disposto l’obbligo di firma.

Inoltre, proprio per scongiurare altri episodi di violenza in occasione delle concomitanti amichevoli Sampdoria- Pro Patria e Como-Torres, disputatesi lo scorso 23 luglio a Livigno e Bormio, sono stati attuati straordinari servizi di ordine pubblico e di pattugliamento lungo la statale 38, che hanno coinvolto tutte le forze di polizia sotto il coordinamento del questore di Sondrio e che hanno garantito il pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive.

La Digos e la Polizia Anticrimine di Sondrio stanno procedendo all’identificazione ed alla successiva denuncia e diffida di tutti i soggetti coinvolti nell’episodio di Villa di Tirano, che non ha nulla a che vedere con lo sport.