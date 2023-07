Scomparso nelle acque del lago d’Endine, recuperato 32enne

mercoledì, 5 luglio 2023

Ranzanico (Bergamo) – E’ stato individuato dopo quasi tre giorni il corpo di Orlando Gonzales Puma, 32enne, che si era tuffato nelle acque del lago d’Endine a Ranzanico (Bergamo) e non era più riemerso. L’allarme è scattato nel pomeriggio di domenica e sul posto sono giunti i sommozzatori e gli uomini del SAF dei vigili del fuoco del comando di Bergamo, i volontari di Lovere e i sub dei vigili del fuoco di Milano per la ricerca di un 32enne.

Orlando Gonzales Puma, boliviano, muratore, residente a Bergamo, si era tuffato nel lago per aiutare la figlia della compagna in difficoltà. Poco prima lui, la compagna e la ragazza, avevano noleggiato il pedalò e attorno alle 16 si è tuffato per salvare la ragazza: lei si è salvata, lui non è più riemerso. Le ricerche sono state tempestive e i sommozzatori dopo tre giorni di perlustrazione del lago Endine nel primo pomeriggio l’hanno individuato e recuperato.