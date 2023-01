Scomparsa del professor Furlanello, lutto in Trentino

giovedì, 12 gennaio 2023

Trento – In Trentino lutto per la scomparsa del professor Francesco Furlanello, morto nella notte a casa sua all’età di 93 anni. Cardiologo di fama mondiale, fondò il reparto a Trento. “Abbiamo appreso con dispiacere della scomparsa del professor Francesco Furlanello, luminare nell’ambito della cardiologia e in particolare dell’aritmologia. Furlanello è stato davvero uno dei padri della moderna cardiologia, fu lui a fondare il reparto di cardiologia dell’Ospedale Santa Chiara e a portare una vera e propria rivoluzione concentrandosi sui pazienti, responsabilizzandoli sul loro stato di salute. Era conosciuto e stimato a livello internazionale, per la sua autorevolezza e profonda esperienza nell’ambito delle aritmie e delle altre patologie cardiache degli sportivi, sia agonisti che dilettanti. La sua presenza ha davvero onorato il Trentino e come amministratori, come comunità, vogliamo esprimere il nostro cordoglio“, così l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, anche a nome della Giunta provinciale.