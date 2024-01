Sciatore muore sulle piste di Plan De Corones

domenica, 21 gennaio 2024

Plan De Corones – Sciatore muore in pista, accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto. Un turista italiano 54enne stava sciando con il figlio sulle piste di Plan De Corones quando è caduto ed è stato trovato privo di vita. L’allarme è stato lanciato dal figlio e i sanitari giunti sul posto hanno constatato il decesso.

Da chiarire la dinamica, se il decesso è avvenuto per la caduta durante la discesa oppure è stato colto da malore che ha provocato il decesso. Sul posto sono giunti i sanitari con il Pelikan 2, l’equipe medica della Croce Bianca e i carabinieri del soccorso piste. Quest’ultimi hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso del 54enne.