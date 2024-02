Scialpinisti travolti da valanga in Alto Adige: un morto e due feriti gravi

mercoledì, 28 febbraio 2024

Racines (Bolzano) – Un morto e due feriti in gravi condizioni. E’ il bilancio della valanga che si è staccata nel pomeriggio sopra malga Wumblsalm, in territorio di Racines (Bolzano).

La stazione del Soccorso Alpino dell’Alto Adige è intervenuta per quattro persone travolte da valanga in fuoripista nella zona della Glaitner HochJoch, l’intervento è stato effettuato in concorso alla stazione del Brd della val Ridanna, al Sagf, al Brd Vipiteno e ai vigili del fuoco.

Quattro le persone travolte, il bilancio è pesante infatti dei 4 ragazzi di provenienza tedesca uno è stato trovato deceduto, uno in stato di gravissima ipotermia, uno in condizioni gravi e uno illeso.

I due travolti sono stati elitrasportati dal Pelikan Heli e Aiut Alpin Dolomites all’ospedale civile di Bolzano in condizioni considerate critiche. Alle ricerche hanno partecipato il personale del soccorso alpino del Cnsas, dell’Alpenverein e della Guardia di Finanza.