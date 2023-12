Scialpinista di Brescia muore travolto da valanga a Livigno

domenica, 24 dicembre 2023

Livigno (Sondrio) – Uno scialpinista bresciano, Ezio Del Bono, 41 anni, ha perso la vita, travolto da una valanga, nel pomeriggio di oggi, domenica 24 dicembre. E’accaduto in località Vallaccia, a 2250 metri di quota. L’allertamento per il Soccorso alpino, Stazione di Livigno della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna è arrivato poco prima dell’una. L’uomo era con un gruppo di persone; il distacco di neve lo ha travolto in prossimità di un canale impervio. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e l’elisoccorso decollato da Lana (Bolzano). Sono intervenuti sette tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Carabinieri. Ezio Del Bono era con altri due amici, che hanno lanciato l’allarme. Il 41enne è stato trovato sotto un metro e mezzo di neve.