Scialpinista cade in Paganella, ricoverato in gravi condizioni

sabato, 6 gennaio 2024

Andalo (Trento) – Scialpinista precipita per decine di metri in Paganella, soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.

La richiesta d’intervento in mattinata: il 51enne, residente sulla Piana della Rotaliana, è caduto nella zona della pista la Rocca ed ha riportato contusioni e in trauma cranico.

Sul posto sono giunti i soccorritori, l’equipe medica del 118 Trentino Emergenza con l’ambulanza della Croce Bianca e i carabinieri del soccorso piste della Paganella. Dopo le prime cure il 51enne è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.