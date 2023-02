Scialpinista 48enne travolto e ucciso da una valanga a Livigno

sabato, 11 febbraio 2023

Livigno (Sondrio) – Scialpinista travolto e ucciso da una valanga a Livigno (Sondrio). Attorno alle 11:20 un 48enne, residente nel piccolo Tibet, mentre stava praticando scialpinismo nella zona del Monte Motto è morto travolto da una valanga che si è staccata a circa 2600 metri di altitudine. Dalle prime ricostruzioni il 48enne – professionista conosciutissimo nel Piccolo Tibet – è uscito da solo e non avrebbero assistito testimoni.

Le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, con i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza, sono state impegnate dalla tarda mattinata nel recupero della salma, in un luogo particolarmente impervio, poi ricomposta nella Casa della salute di Livigno. La Procura di Sondrio ha aperto un’inchiesta per far luce sulla tragedia.

La tragedia odierna riporta alla luce quanto accaduto – sempre a Livigno – il 5 febbraio 2022, quando sotto una valanga costò morì Alessandro Piali, sciatore 23enne di Breno (Brescia).