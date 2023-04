Schianto tra un’auto e un Tir a Dro, in gravi condizioni 3 giovani

martedì, 25 aprile 2023

Dro (Trento) – Incidente stradale nella notte sulla statale 45 bis all’altezza del cavalcavia in località Santa Lucia con un semi frontale tra un autoarticolato ed una vettura guidata da un 20enne, residente in zona. I vigili del fuoco sono usciti con Polisoccorso, Aps, e 2 mezzi di supporto e 15 vigili del fuoco, presenti sul posto due ambulanze di Trentino Emergenza, l’elisoccorso, i carabinieri del Radiomobile di Riva del Garda, l’autosoccorso Perini, il servizio strade provinciale e i vigili del fuoco di Arco in supporto.

Sulla vettura erano presenti 5 ragazzi, tra i 17 e i 21 anni, 3 sono stati trasportati in codice rosso al Santa Chiara di Trento in elicottero, 2 in codice giallo al Pronto soccorso ad Arco in ambulanza. L’autista del mezzo pesante 53 anni incolume, era diretto al negozio Valli del Sarca per delle consegne, mentre i ragazzi facevano rientro dalla serata in discoteca.

I vigili hanno supportato il personale sanitario per prestare le prime cure ai cinque ragazzi, mettere in sicurezza i veicoli e supportato i carabinieri con i rilievi. La strada è rimasta chiusa dalla 3:50 alle 5:20.