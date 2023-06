Schianto tra moto e furgone a Riva del Garda, 53enne ferita grave

domenica, 11 giugno 2023

Riva del Garda (Trento) – Incidente nelle prime ore della mattinata a Riva del Garda (Trento): nello schianto tra un cicliomotore con in sella una 53enne, residente in zona, e un furgone, avvenuto in viale Rovereto alla 7:26 la donna in sella alle due ruote ha riportato gravi traumi.

Sul posto i vigili del fuoco di Riva del Garda, la polizia dell’Alto Garda e la Polizia di Stato del commissariato rivano, l’equipe medica del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso giunto da Trento. La 53enne è stata elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Nonostante l’ora si sono verificati disagi al traffico.