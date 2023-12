Schianto nella galleria Montecognolo di Iseo, tre persone ferite

giovedì, 28 dicembre 2023

Iseo (Brescia) – Un pomeriggio da incubo sulla Sp510 – Sebina Occidentale – per un incidente con tre persone ferite e traffico paralizzato per quasi tre ore.

Lo schianto è accaduto nella galleria Montecognolo di Iseo (Brescia) con cinque autovetture coinvolte nella carambola. Sul posto una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia, due ambulanze e l’automedica e gli agenti delle Polizia Stradale di Darfo. Le tre persone, tra i 49 e i 73 anni, rimaste ferite sono state portate all‘ospedale di Iseo in codice verde. La galleria è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, con incolonnamenti, per consentire gli interventi dei soccorritori. La situazione è tornata alla normalità in serata.

Red. Cro.