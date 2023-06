Scarica di pietre sul Gran Zebrù, due alpinisti feriti

domenica, 18 giugno 2023

Valfurva (Sondrio) – Scarica di pietre su due alpinisti di 47 e 48 anni in Alta Valfurva. I due stava seguendo l’itinerario che porta al rifugio Casati al Gran Zebrù, quando sono stati colpiti dalla scarica di pietre.

Sono stati allertati i soccorsi, in particolare il Soccorso Alpino dei Valfurva e della delegazione valtellinese, quindi l’equipe medica giunta in Alta Valle con un mezzo di soccorso di I livello e l’elisoccorso da Bolzano che ha recuperato i due alpinisti, valutate le loro condizioni e trasportati uno – 47enne – all’ospedale di Merano e l’altro all’ospedale di Sondalo. Sono in corso accertamenti medici, le loro condizioni non sono gravi.

di C.P.