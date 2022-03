Sassi e terra sulla sede stradale, accertamenti in via Aria Libera a Darfo Boario

giovedì, 10 marzo 2022

Darfo Boario Terme – Sopralluogo dei tecnici dopo la chiusura al traffico della strada che da via Aria Libera porta alle Corne Rosse di Darfo Boario Terme (Brescia). Il materiale – sassi e terra – è finito sulla sede stradale, nessun veicolo e persone è rimasto coinvolto.

Ora – dopo l’intervento dei vigili del fuoco, Polizia locale e Protezione civile e il sopralluogo dei tecnici comunali sono in corso accertamenti per verificare lo stato del fronte franato e, se in zona potrebbero avvenire altri fenomeni.