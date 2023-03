Sarnico, è morta Michela Boldrini ustionata in un resort di Kenya

mercoledì, 1 marzo 2023

Sarnico (Bergamo) – E’ morta all’ospedale Aga Khan di Mombasa in Kenya Michela Boldrini, 39 anni, segretaria in un’agenzia di assicurazioni, residente a Sarnico (Bergamo) che la scorsa settimana era rimasta ustionata nell’incendio del resort Barracuda Inn di Watamu il 23 febbraio scorso.

Le condizioni erano apparse subito gravi, sono peggiorate negli ultimi giorni e oggi il cuore di Michela Boldrini ha cessato di battere. Con il cugino Mattia Ghilardi, 36enne, di Grosotto (Sondrio), Michela Boldrini (nella foto) faceva parte del gruppo di 182 turisti, che stavano soggiornando nel resort in Kenya. Originaria di Adrara San Martino (Bergamo), per lavoro si era trasferita a Sarnico e in queste ore vicinanza è stata espressa ai familiari da amici e colleghi.