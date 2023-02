Sarnico, apprensione per la 40enne rimasta ustionata in Kenya

sabato, 25 febbraio 2023

Sarnico (Bergamo) – Preoccupazione a Sarnico (Bergamo) per le condizioni di Michela Boldrini, 40enne, segretaria in un’agenzia di assicurazioni, residente nel paese del Basso Sebino che nell’incendio del resort Barracuda Inn di Watamu in Kenya che ha riportato gravi ustioni.

Michela Boldrini, con il cugino Mattia Ghilardi, 36enne, di Grosotto (Sondrio), faceva parte del gruppo di 182 turisti, la maggior parte italiani, che stavano soggiornando nel resort in Kenya. E’ ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Mombasa, ma non è in pericolo di vita, mentre Mattia Ghilardi è stato sottoposto alle cure allo Star Hospital di Malindi.