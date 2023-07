Sanzioni e lotta al degrado nel centro storico di Trento

lunedì, 17 luglio 2023

Trento – Anche nell’ultimo weekend appena trascorso i carabinieri di Trento, assieme alla Polizia Locale, hanno condotto una serie di mirati servizi finalizzati a contrastare il degrado urbano e gli episodi maggiormente significativi connessi alla cosiddetta “mala movida”.

Tra le vie del centro, piazza della Portella e Piazza Dante, infatti, i militari e gli agenti hanno controllato diverse decine di persone e riscontrato le violazioni più disparate.

Nello specifico, le attività condotte “in borghese” hanno permesso di denunciare un cittadino nigeriano di quasi trent’anni in quanto notato cedere ad un cliente una “dose” per “uso personale” di eroina: nel corso della medesima operazione, anche grazie ai sempre presenti cani antidroga della Polizia Locale, sono stati inoltre identificati un cittadino ucraino ed uno bielorusso trovati in possesso di modici quantitativi di stupefacenti – hashish ed eroina – motivo per il quale sono stati tutti segnalati al Commissariato del Governo in qualità di assuntori.

Contestualmente, l’attività della Polizia Locale ha permesso inoltre di contestare alcune violazioni al Regolamento di Polizia Urbana inerenti, ad esempio, al divieto di consumare bevande alcoliche nelle aree verdi o quello di espletare i bisogni corporali fuori dai servizi igienici.

Ben quattro soggetti, infine, sono stati sanzionati dagli agenti per “ubriachezza molesta” e tre di questi – tra cui due italiani residenti in Provincia ed un cittadino polacco – sono stati destinatari del così detto “Daspo urbano”.