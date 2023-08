Sanzionata e sospesa l’attività di un ristorante a Montecampione

venerdì, 4 agosto 2023

Artogne (Brescia) – Sospesa l’attività di un ristorante al Plan di Montecampione. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brescia unitamente ai militari della Compagnia di Breno, nell’ambito dei “controlli straordinari sommerso e sicurezza estate 2023” hanno proceduto all’ispezione di un’attività imprenditoriale di ristorazione al Plan di Montecampione, a seguito della quale i militari hanno potuto riscontrare molteplici violazioni in materia di lavoro.

E’ stato adottato un provvedimento di sospensione immediata dell’attività imprenditoriale per aver riscontrato gravi violazioni in materia di tutela della saluta e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per un totale di sanzioni amministrative pari a 2.500 euro.