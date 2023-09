Santa Chiara di Trento: illegittimo il licenziamento dell’ex primario Tateo

venerdì, 15 settembre 2023

Trento – Illegittimo il licenziamento dell’ex primario di ginecologia del Santa Chiara di Trento, Saverio Tateo. Il giudice del lavoro di Trento, Giorgio Flaim, ha dichiarato illegittimo il licenzia mento dell’ex primario dell’unità operativa di ginecologia e ostetricia dell’ospedale del capoluogo trentino.

La sentenza del giudice del lavoro di Trento dispone il reintegro del direttore medico Saverio Tateo nel posto di lavoro, Apss non intende esprimere commenti, almeno fino a quando non sarà in possesso del testo con le motivazioni e avrà avuto modo di fare le valutazioni necessarie per attuare i conseguenti adempimenti.

Tateo era stato licenziato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss), con il parere positivo del comitato dei garanti, l’8 novembre 2021, a nove mesi dalla scomparsa della ginecologa Sara Pedri, avvenuta il 4 marzo 2021. Il Tribunale di Trento ha escluso che le 17 contestazioni disciplinari, in gran parte relative a presunti atteggiamenti vessatori, si configurassero come maltrattamenti. Il giudice ha inoltre condannato l’azienda sanitaria al pagamento delle retribuzioni degli ultimi due anni.