San Pancrazio: indagini sull’incendio che h provocato la morte di una persona

giovedì, 8 febbraio 2024

San Pancrazio (Bolzano) – Indagini per chiarire le cause dell’incendio in una casa di San Pancrazio in Val d’Ultimo che hanno provocato la morte di David Paris, 59 anni. La causa dell’innesco è al vaglio dei vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano a cui sono affidate dalla Procura le indagini sul rogo.

La mobilitazione di oltre cento vigili del fuoco volontari della Val d’Ultimo e i Permanenti di Bolzano ha evitato che l’incendio si propagasse ad altri edifici. David Paris, viveva da solo, e non è riuscito a mettersi in salvo. le indagini dovranno fare chiarezza su quanto accaduto.