San Lorenzo Dorsino, 38enne arrestato per spaccio

venerdì, 9 febbraio 2024

San Lorenzo Dorsino (Trento) – I carabinieri della Stazione di San Lorenzo Dorsino al termine di una serie di accertamenti e verifiche finalizzate alla prevenzione dello spaccio e dell’assunzione di sostanze stupefacenti, anche da parte di minorenni, hanno arrestato un esercente del posto, 38enne, poiché ritenuto responsabile della detenzione di quasi un etto e mezzo di marijuana.

Durante le operazioni è stata rinvenuta la somma di 4.700 euro in contanti, un bilancino di precisione e svariati sacchetti di nylon. Il contante e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro poichè ritenuti il primo provento e il secondo utilizzato per confezionare lo stupefacente destinato all’illecita attività.

L’operazione si è sviluppata anche grazie alla fruttuosa collaborazione della popolazione locale che ha segnalato a più riprese un continuo via vai dai luoghi ove i carabinieri hanno poi proceduto alla perquisizione e al conseguente sequestro.

Il giudice per le indagini preliminari di Trento ha già convalidato l’arresto e imposto al 38enne l’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di assentarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne e fino a metà mattina.