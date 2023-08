Salvataggio di una mucca incinta in un alpeggio di Breno

sabato, 26 agosto 2023

Breno (Brescia) – Operazione dei vigili del fuoco per salvare una mucca incinta finita in un dirupo. In mattinata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Breno e del comando provinciale di Brescia, con il supporto dell’elicottero Drago proveniente da Bologna, sono intervenuti negli alpeggi di Breno per il salvataggio di una vacca incinta in difficoltà, scivolata in un costone.

I vigili del fuoco e i tecnici elicotteristi in collaborazione con il veterinario hanno effettuato il trasporto, verricellando la vacca precedentemente sedata, nella malga dove solitamente pascolava. L’animale è stato consegnato al proprietario un po’ provato, ma in buone condizioni.

di C. P.