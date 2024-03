Salò, alberi sulla sede stradale: chiusa la Gardesana occidentale

domenica, 10 marzo 2024

Salò (Brescia) – L’ondata di maltempo ha interessato l’intera provincia di Brescia, neve in quota con disagi sulle strade in quota, in particolare sulla statale 42 del Tonale, pioggia nelle valli, città e sul Garda. La statale 45bis ‘Gardesana Occidentale’ è provvisoriamente chiusa dal km 68,900 al km 71nei pressi Salò, a causa della caduta di rami sul piano viabile per il maltempo.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria. Sul posto il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.