Rubavano nei cantieri dell’Alto Adige, quattro campani denunciati

giovedì, 9 novembre 2023

Silandro (Bolzano) – Intensificati i controlli al confine tra Alto Adige e Canton Grigioni e, grazie alle informazioni raccolte dagli agenti elvetici su un veicolo sospetto utilizzato dai presunti autori di una serie di furti in alcuni cantieri edili nell’area della Val Monastero appena oltre confine e a Glorenza (Bolzano), i carabinieri della Stazione di Sluderno coadiuvati da quelli dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Silandro hanno individuato una Jeep Renegade simile all’auto segnalata.

I quattro a bordo dell’autovettura, tutti cittadini italiani residenti in Campania, sono apparsi alquanto nervosi ed evasivi circa i motivi della loro presenza in valle Venosta, pertanto i militari hanno proceduto senza indugi, pur nello scrupoloso rispetto delle garanzie di legge, alla perquisizione dell’auto sulla quale è stata rinvenuta attrezzatura per l’edilizia del valore di svariate migliaia di euro risultata dalle tempestive indagini svolte proprio quella trafugata il giorno precedente in svizzera. I quattro sono stati pertanto segnalati all’autorità giudiziaria per ricettazione e la refurtiva sequestrata ed in gran parte già restituita agli aventi diritto.

“La collaborazione tra Arma dei Carabinieri e Polizia Cantonale dei Grigioni, – spiega il capitano Ferdinando Nasta – avviata fin dal gennaio 2020, ha portato nei giorni scorsi ad un proficuo e concreto risultato nel contrasto dei reati contro il patrimonio”.