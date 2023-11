Rubano smarphone a Brescia, arresto e Daspo Willy a coppia di ladri

giovedì, 23 novembre 2023

Brescia – La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato i responsabili di un furto consumato ai danni del proprietario di una nota attività commerciale di via dei Mille a Brescia. Il fatto è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte quando l’attenzione degli agenti della Volante del Commissariato Carmine impegnati nell’ordinaria attività di pattuglia è stata attirata dall’uomo che, dopo avere riferito di essere stato vittima del furto di uno smartphone da parte di due soggetti introdottisi nel ristorante con la scusa di potere usufruire del bagno, ne ha indicato la direzione di fuga.

Acquisite le informazioni essenziali, i poliziotti si sono immediatamente posti sulle tracce degli autori del furto, intercettandoli nella poco distante via Tagliaferri. In seguito al rinvenimento dello smartphone indebitamente sottratto, nonché di un coltello a scatto, i due sono stati bloccati e accompagnati in Questura per l’identificazione e la redazione degli atti a loro carico.

All’esito degli accertamenti di rito e a seguito dell’acquisizione della querela sporta dalla persona offesa, i due soggetti, un uomo e una donna rispettivamente di 37 e 23 anni con precedenti specifici, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e porto abusivo di strumenti atti a offendere, mentre il telefono è stato restituito.

Il questore ha inoltre applicato nei confronti dei due soggetti la misura di prevenzione conosciuta come “Daspo Willy”. In forza di tale provvedimento alla donna non sarà consentito l’accesso a tutti i locali di tutta la provincia per la durata di due anni, mentre nei confronti dell’uomo, già colpito in passato da un precedente divieto di accesso in un locale della stazione cittadina poiché era stato sorpreso a spacciare in quei pressi, la durata sarà di tre anni.