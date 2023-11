Rubano l’auto e fuggono all’alt dei carabinieri in Franciacorta

domenica, 5 novembre 2023

Erbusco (Brescia) – Inseguimento di un’auto rubata in Franciacorta. Nella serata di ieri una pattuglia della Stazione carabinieri di Erbusco ha incrociato in via Solferino una Fiat Panda che risultava essere stata rubata nel pomeriggio a Calcio.

L’autista accortosi della presenza dei carabinieri che gli stavano intimando l’alt si dava alla fuga percorrendo via Bonomelli a Erbusco in contromano nel tentativo di seminarli. Nonostante le pericolose manovre messe in atto, accortisi di non riuscire a seminare i carabinieri, le due persone a bordo del mezzo si dirigevano in zona campestre nei pressi di via San Donato di Erbusco, lì abbandonavano il mezzo e si davano alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce favoriti dal buio e dalla pioggia battente. La vettura è stata restituita al proprietario.