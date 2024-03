Rubano cellulare e tentano un’estorsione: due arresti in Franciacorta

martedì, 5 marzo 2024

Chiari (Brescia) – Rubano cellulare in un locale della Bergamasca, chiedono 100 euro per la restituzione arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Chiari, unitamente a quelli della stazione di Erbusco e di Rovato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Brescia. I militari hanno arrestato in flagranza un 21enne ed un 19enne entrambi bergamaschi, per furto aggravato e tentata estorsione.

Nello specifico, la vittima, un ragazzo originario del Kosovo, 23 anni, dopo aver trascorso il sabato sera in una discoteca della Bergamasca, si è accorto che il suo cellulare era stato rubato. Nella serata di ieri riceveva una chiamata in cui gli veniva chiesto 100 euro per la restituzione. All’appuntamento per la consegna del denaro insieme alla vittima i due giovani trovavano ad attenderli i carabinieri della Stazione di Erbusco e di Rovato e quelli della radiomobile di Chiari che bloccavano i due che avevano appena ricevuto il denaro e consegnato il cellulare. Tratti in arresto in attesa di rito direttissimo.