domenica, 28 maggio 2023

Rezzato (Brescia) – Rubano biciclette nel Bresciano, presi nel Milanese. Il gps su una bike elettrica rubata a Rezzato (Brescia) è servito ai carabinieri a scoprire la banda di ladri. Sono stati infatti denunciati una moldava 63enne e un 46enne bulgaro, per i reati di ricettazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente.

I carabinieri della Stazione di Vaprio d’Adda e del Radiomobile di Pioltello hanno deferito in stato di libertà una moldava 63enne e un 46enne bulgaro, per i reati di ricettazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente. I militari sono intervenuti in un box di via Buonarroti dove, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto 5 biciclette di varia tipologia, un furgone risultato provento di furto nel bergamasco, diverse targhe rumene, taniche di gasolio e pneumatici dove all’interno di quest’ultimi erano occultati 14 cartucce calibro 12 e due confezioni di 270 grammi di hashish nonchè numerosi utensili per l’edilizia. L’individuazione del box è stata possibile grazie alla pronta sinergia investigativa con i carabinieri di Brescia che hanno ricevuto una denuncia di furto da parte di alcuni residenti di un condominio di Rezzato (Brescia), nel quale, la notte del 24 maggio scorso,la banda aveva forzato le porte in lamiera di ben quattro garage asportando dagli stessi 5 biciclette, di cui una elettrica con localizzatore gps, per un valore complessivo di oltre 9.000 euro.