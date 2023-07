Ruba zainetti agli studenti: arrestata dai carabinieri a Bolzano

lunedì, 24 luglio 2023

Bolzano – Ruba zainetti agli studenti: arrestata. I militari della Compagnia di Bolzano, a seguito di una segnalazione per furto, avvenuto all’interno di un istituto scolastico, sono tempestivamente intervenuti, hanno rintracciato, nelle immediate vicinanze dello stesso, una bolzanina corrispondente alla descrizione fornita dai denuncianti, successivamente identificata e tratta in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di furto aggravato. In particolare il furto era stato consumato all’interno di un complesso scolastico ove svolge la propria attività un’associazione che sviluppa un progetto educativo consistente in una serie di attività ricreative per bambini e ragazzi. Gli animatori, molti dei quali ancora minorenni, durante le attività di intrattenimento, avevano segnalato il furto di apparecchi telefonici cellulari di ingente valore, auricolari tipo “airpods” e denaro contante di loro proprietà. I carabinieri con celerità d’intervento sono riusciti a bloccare l’autrice del reato, rinvenendo e sequestrando l’intera refurtiva consistente in sei telefoni cellulari marca, cinque auricolari tipo “airpods”, quattro cuffie bluetooth, dieci portafogli e tre paia di occhiali da sole. L’arrestata è stata accompagnata al carcere femminile di Trento a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Il comandante della Compagnia Carabinieri di Bolzano tenente colonnello Stefano Esposito Vangone: “l’arresto operato dai Carabinieri della sezione Radiomobile di Bolzano si inserisce nella più ampia cornice operativa volta a garantire una estate sicura, sicurezza che deve essere intesa sia come diritto dei cittadini a non temere di godere dei servizi offerti dagli enti e dalle associazioni locali, sia di uscire per le vie della città senza timore di essere derubati. La positiva attività odierna, conclusasi con l’arresto della quarantasettenne, rinnova il diuturno impegno dei Carabinieri a tutela dei minori, all’insegna di un’estate sicura. I Carabinieri continueranno a vigilare assiduamente sul Capoluogo cittadino attraverso un’intensificazione dei controlli, in tutte le fasce orarie, sia su pubblica via, che nei centri di aggregazione giovanile; sono molteplici i rinforzi giunti a Bolzano a tutela della comunità. Rinnovo l’invito a tutti i cittadini a segnalare alla Stazione Carabinieri di Bolzano ogni problematica, soprattutto quelle rilevate nei pressi delle proprie abitazioni, dei luoghi di lavoro e di aggregazione giovanile, con la promessa di un intervento rapido ed efficace a tutela del riposo, dei propri averi, ma soprattutto dei propri affetti”

L’intera refurtiva è stata restituita ai proprietari. L’attività di intensificazione dei controlli, nel cuore della città, all’insegna di un’estate sicura è solo una delle iniziative intraprese dall’Arma di Bolzano che, a breve, esprimerà nuovo fervore operativo anche attraverso la predisposizione di ulteriori servizi di pattuglia e l’attivazione di mirati presidi mobili di legalità sul territorio, sia nel centro cittadino che nei quartieri periferici.

È stata richiesta l’udienza di convalida dell’arresto, la quale si è già tenuta e conclusa. La misura precautelare è stata convalidata.