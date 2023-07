Ruba una bicicletta nel centro di Trento, arrestato dai carabinieri

mercoledì, 12 luglio 2023

Trento – Ruba una bicicletta, arrestato dai carabinieri a Trento. I militari della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino tunisino, 27enne, già noto alle forze di polizia, in quanto resosi responsabile del furto di una bicicletta in piazza Pasi.

L’uomo, infatti, dopo aver notato che il proprietario del veicolo era appena entrato in una farmacia, lasciando dunque la bicicletta incustodita, aveva approfittato dell’occasione per sottrarla e darsi rapidamente alla fuga.

La vittima, tuttavia, accortasi di quanto stava accadendo, era riuscita ad avvisare tempestivamente il Numero Unico di Emergenza “112”, in pochissimi minuti, sia una pattuglia dell’Aliquota di Primo Intervento (A.P.I.) dei Carabinieri di Trento, sia una pattuglia della Sezione Radiomobile erano giunte sul posto, intercettando il fuggitivo in via della Prepositura.

L’uomo veniva così bloccato e tratto in arresto, per essere successivamente condotto presso il carcere di Trento e nella mattinata odierna si è svolta l’udienza di convalida.