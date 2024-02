Ruba orologi al Mottolino di Livigno, nei guai turista belga

lunedì, 19 febbraio 2024

Livigno (Sondrio ) – Il personale della Polizia di Stato che presta servizio nel comprensorio sciistico di Livigno è stato contattato da un dipendente della Mottolino Shop & Rent, negozio per il noleggio e la vendita di materiale tecnico da montagna, per segnalare un furto avvenuto il giorno precedente all’interno dello stesso.

I poliziotti del servizio Sicurezza e Soccorso in Montagna hanno acquisito e visionato i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti all’interno del negozio-biglietteria e sono riusciti ad individuare l’autore del furto. Nella circostanza il soggetto, approfittando della disattenzione dei commessi, aveva sottratto da un espositore due orologi marca Garmin del valore commerciale di circa 1500 euro ciascuno.

Il ladro, due giorni dopo il furto si è poi ripresentato presso lo stesso esercizio commerciale con l’evidente intenzione di sottrarre ulteriore merce, ma è stato riconosciuto da un addetto del negozio che ha immediatamente ricontattato i poliziotti con gli sci del team in servizio al Mottolino.

La pattuglia della Polizia di Stato, operativa anche fuori dalle piste, ha identificato l’uomo, turista di origine belga in vacanza a Livigno ed in procinto di lasciare il territorio nazionale, e proceduto alla perquisizione personale e della camera d’albergo in cui alloggiava il soggetto, rinvenendo gli orologi sottratti due giorni prima.