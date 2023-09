Ruba nell’alloggio dell’anziano custode della diocesi, arrestato dai carabinieri di Bolzano

lunedì, 11 settembre 2023

Bolzano – Continua l’azione incessante di controllo del territorio e la lotta alla prevenzione dei reati da parte dei carabinieri della Compagnia di Bolzano. Ieri sera, una pattuglia impegnata nel servizio di perlustrazione della zona del centro storico bolzanino, ha arrestato un uomo extracomunitario in flagranza di reato, il quale stava tentando un furto in un’abitazione in piazza Duomo.

Il ladro, nello specifico, ha provato a saltare diverse volte verso le finestre aperte situate al piano rialzato, provando ad appropriarsi degli oggetti lasciati sull’arredamento. Il fatto è stato cristallizzato dai video di sorveglianza dello stabile, che saranno acquisiti nella giornata odierna.

Il crimine quotidiano non fa distinzioni di sesso, età anagrafica, religione: il tentato furto, infatti, si è consumato a danno di un alloggio assegnato all’anziano custode della diocesi di Bolzano, figura professionale sulla quale grava l’onere di occuparsi della sorveglianza e dell’ordinaria cura del Duomo. L’uomo, accortosi dell’episodio, ha subito richiesto l’intervento dei militari, i quali hanno provveduto immediatamente alla procedura di rito.

La capillare presenza dei carabinieri nella città di Bolzano continua a riscuotere apprezzamento e soddisfazione dalla cittadinanza, la quale avverte maggiore sicurezza e tutela: motivo di orgoglio per l’Arma è la stima ricevuta dal vescovo della diocesi di Bolzano-Bressanone, monsignor Ivo Muser, il quale ha ringraziato i militari impiegati con la Stazione Mobile, baluardo di sicurezza cittadina, soprattutto nelle zone più lontane dagli uffici delle Forze dell’Ordine, che contribuisce ogni giorno ad avvicinare sempre di più l’Arma dei carabinieri al cittadino.