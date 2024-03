giovedì, 21 marzo 2024

Bronzolo (Bolzano) – Ruba le quote dei soci nel Bocciodromo di Bronzolo, denunciato 40enne.

I carabinieri della Stazione di Bronzolo hanno denunciato per furto aggravato un quarantenne con precedenti penali, residente a Trento ma di fatto senza fissa dimora.

I fatti risalgono al 13 marzo scorso quando il responsabile della Società Bocciofila di Bronzolo con sede in via Aquila nera 18 ha constatato che nel corso della notte qualcuno aveva forzato la porta e dalla cassa aveva rubato le quote versate dai soci, circa 100 euro.

I carabinieri di Bronzolo, dopo aver ricevuto la denuncia si sono subito attivati per rintracciare il responsabile e avvalendosi anche di supporti tecnologici sono riusciti a raccogliere gli elementi per individuarlo.

L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Bolzano e ora la sua posizione è al vaglio della Magistratura.