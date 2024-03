Ruba cellulare in un negozio di Sondrio, identificato dalla Polizia di Stato

venerdì, 1 marzo 2024

Sondrio – Il personale della Squadra Volante della questura di Sondrio ha rintracciato l’autore del furto di un telefono cellulare dal negozio di elettronica “Telcenter” a Sondrio avvenuto lo scorso 27 febbraio.

I poliziotti, su segnalazione della Polizia Locale, si sono recati in largo Sindelfingen in prossimità dell’ufficio postale di Sondrio ed hanno identificato un uomo di 38 anni di nazionalità nigeriana, con precedenti, riconoscendolo come la persona che si era resa responsabile del furto sulla base dei fotogrammi del video diffuso dal proprietario del negozio che aveva offerto anche una ricompensa a chiunque fosse riuscito a ritrovare il telefono. L’uomo, inoltre, indossava alcuni capi di abbigliamento, cappellino nero tipo “pescatore”, giubbotto di pelle nero, felpa rosa chiaro, che vestiva anche il giorno del furto.

Durante le procedure di identificazione uno degli operatori ha notato un telefono che fuoriusciva dalla tasca del pantalone del soggetto dotato ancora di pellicola protettiva sullo schermo. Marca e modello corrispondevano a quelli del telefono rubato. Alla richiesta di spiegazioni circa la provenienza del cellulare l’uomo non ha saputo riferire quando e dove lo avesse acquistato.

Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno condotto il 38enne in questura per ulteriori accertamenti e hanno visionato i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti all’interno del negozio dai quali è stato possibile accertare la corrispondenza del fermato con l’autore del furto. L’uomo ha poi ammesso la propria responsabilità.

Il telefono, in ottime condizioni, è stato poi riconsegnato al titolare del negozio di telefonia.

Red. Cro.