Ruba carta di di credito: arrestato dai carabinieri di Merano

mercoledì, 5 aprile 2023

Merano (Bolzano) – I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Merano, a seguito della segnalazione di una donna e di un loro immediato intervento, hanno arrestato, in flagranza di reato, uno straniero residente a Merano e già noto alle forze dell’ordine, per i reati di furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.

Nello specifico, il soggetto si era introdotto, di prima mattina, in un’abitazione ove era presente la proprietaria di casa, che stava uscendo per andare al lavoro. Una volta capito quanto stava accadendo, la donna ha cacciato l’intruso e ha subito allertato i Carabinieri. Contemporaneamente ha verificato eventuali ammanchi, realizzando che qualcuno stava provando ad utilizzare la sua carta di credito. Solo grazie alla chiamata al 112 e al tempestivo arrivo della pattuglia dell’Arma in appena cinque minuti, è stato possibile immobilizzare l’uomo che aveva appena tentato di prelevare del denaro presso uno sportello ATM “bancomat” di un istituto di credito non lontano.

I carabinieri hanno recuperato l’intera refurtiva restituendola alla donna. L’arrestato è ben noto nel Burgraviato per la sua estrema abilità nel perpetrare furti in abitazione, ma anche di autovetture e biciclette. Il cittadino kosovaro è stato quindi tradotto presso la Compagnia Carabinieri di Merano per gli accertamenti di rito, al termine dei quali, espletate le previste formalità, è stato dichiarato in stato d’arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’arresto è stato poi convalidato dal giudice che ha contestualmente disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.