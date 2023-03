Rovetta, giovane calciatore sferra tre pugni all’arbitro

lunedì, 13 marzo 2023

Rovetta (Bergamo) – Al termine della gara sferra tre pugni all’arbitro che finisce in ospedale. Nuovo episodio di violenza su un campo di calcio: questa volta è accaduto al centro sportivo di Rovetta (Bergamo) durante la sfida tra Vertovese e Colicoderviese valida per il campionato Allievi regionale Under 17.

Mentre le due squadre stavano tornando negli spogliatoi, un calciatore 17enne della Colicoderviese ha sferrato tre pugni al naso all’arbitro, provocandogli la frattura del setto nasale. L’arbitro è stato trasportato all’ospedale di Piario (Bergamo) per la frattura del setto nasale con una prognosi di 15 giorni. Per il giovane calciatore è scattata la denuncia per lesioni e ora l’attende una lunga squalifica a livello sportivo.