Rovereto, spaccia droga mentre è agli arresti domiciliari

venerdì, 13 ottobre 2023

Rovereto (Trento) – E’ agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ma spaccia droga. Un 38enne di origine tunisina, da tempo residente nella città della Quercia, era già stato destinatario di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ne disponeva gli arresti domiciliari con l’applicazione del “braccialetto elettronico”, ma questo non gli ha impedito di continuare nelle sue attività di vendita di sostanze stupefacenti dalla propria abitazione. I militari dell’Arma, infatti, nelle loro attività di indagine hanno sorpreso lo straniero durante la cessione di cocaina ad un tossicodipendente.

La successiva perquisizione portata avanti anche con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, permettevano di rinvenire altra sostanza stupefacente occultata ma che non è sfuggita ai cani addestrati a tale scopo. La sostanza sarebbe stata sufficiente a confezionare 104 dosi che una volta al dettaglio avrebbero fruttato la somma di 4000 euro.

L’arresto veniva convalidato dal Gip del tribunale di Rovereto, ed emessa la custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Trento.

L’attività degli uomini della Benemerita continuerà sulla città di Rovereto e su tutto il territorio della Vallagarina con la sempre incessante azione di prevenzione e repressione intrapresa, anche in collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio.

Red. Cro.