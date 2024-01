Rovereto: sorpassi azzardati e alcol, ritirate cinque patenti

martedì, 23 gennaio 2024

Rovereto (Trento) – Controlli straordinari dei carabinieri nel Roveretano 5 patenti ritirate. I militari della Compagnia di Rovereto hanno intensificato i servizi di vigilanza sul territorio di competenza, in particolare modo nel capoluogo lagarino e sulle principali strade, nell’occasione percorse dai pendolari del turismo invernale che interessa le stazioni sciistiche di Folgaria e Lavarone.

Sono stati predisposti mirati servizi volti a contrastare i reati in generale al fine di preservare la sicurezza pubblica, svolti anche con l’ausilio dell’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Laives.

Particolare attenzione è stata riservata ai controlli inerenti la normativa in materia di circolazione stradale, con la predisposizione di molteplici posti di controllo nel corso dei quali, i militari impegnati nel dispositivo straordinario, hanno segnalato alla competente autorità giudiziaria tre automobilisti che si erano posti alla guida in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche con valori ben oltre la soglia consentita, procedendo nei confronti degli stessi al ritiro immediato della patente di guida.

Sono state rilevate e contestate diverse violazioni al codice della strada per condotte di guida irregolari, due delle quali con ritiro immediato della patente di guida per sorpassi azzardati. In materia di stupefacenti, sono stati segnalati 3 giovani alla competente autorità amministrativa poiché trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale, inoltre in ambito applicativo di contestazioni amministrative depenalizzate sono state segnalate due persone in stato di alterazione conseguente all’abuso di bevande alcoliche.

I servizi svolti oltre ai numerosi controlli, hanno consentito di identificare oltre 200 persone e controllare quasi 100 veicoli.