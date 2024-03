Rovereto, ladro seriale scoperto e denunciato dai carabinieri

lunedì, 25 marzo 2024

Rovereto (Trento) – I carabinieri della Compagnia di Rovereto hanno denunciato per furto aggravato di un uomo. I militari della Stazione di Rovereto nei giorni scorsi hanno raccolto la denuncia di una persona che, mentre si trovava nell’area di un distributore di benzina della zona, aveva subito il furto della borsa, sottratta dall’autovettura in un momento di distrazione, da un uomo che poi si era allontanato in sella ad una bicicletta.

Il servizio di videosorveglianza presente in zona, i militari della Stazione di Rovereto sono riusciti a scoprire l’autore del gesto, un uomo già noto alle forze dell’ordine sempre per reati analoghi. La dinamica è stata la seguente: il 40enne, giunto in bicicletta sul posto, approfittando del momento in cui la vittima, intenta a fare rifornimento, aveva lasciato la portiera della propria auto aperta, si è intrufolato velocemente nell’abitacolo, ha sottratto la borsa ed è scappato via, sempre in sella alla propria bici. Ora deve rispondere del reato di furto aggravato.