Rovereto: in duemila alla fiaccolata per Mara Fait e Iris Setti

giovedì, 10 agosto 2023

Rovereto – In duemila alla fiaccolata di Rovereto per Mara Fait e Iris Setti (nella foto). All’appello delle parrocchie di Rovereto per ricordare e pregare per le due donne uccise nella Città della Quercia nelle ultime due settimane hanno risposto in duemila. Presente gente comune, ma c’erano anche alcuni politici e gli alpini che hanno deposto nel luogo dell’ultimo femminicidio una corona di fiori.

La fiaccolata è poi arrivata alla chiesa di Santa Maria del Carmine dove è stato fatto appello alla volontà di costruire comunità solide e solidali e ridare a Rovereto la dignità morale e a porre fine quel clima pesante che da giorni aleggia sulla città