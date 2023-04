Rovereto: i carabinieri hanno arrestato 37enne per spaccio di droga

venerdì, 21 aprile 2023

Rovereto (Trento) – Arrestato spacciatore. I carabinieri della Compagnia di Rovereto hanno arrestato un tunisino per detenzione e vendita di sostanza stupefacente. Le attività hanno avuto luogo. nell’area di Rovereto, ove i militari del Nucleo Operativo, dopo una serrata attività di indagine, hanno dato seguito a quanto disposto dal Tribunale di Rovereto che ha aperto le porte del carcere di Trento per C.M., 37enne, extracomunitario da tempo domiciliato nella città della quercia.

L’operazione condotta dai Militari nasce a seguito delle attente operazioni di controllo poste in essere su soggetti noti per il consumo di sostanze stupefacenti, le quali hanno consentito di individuare una persona che destava il loro interesse investigativo. L’abitazione occupata dall’uomo, infatti, veniva notata per l’insolito andirivieni di persone e le successive attività di riscontro permettevano di contestualizzare la florida attività messa in piedi dal soggetto. Il fermato, accompagnato presso la Caserma di piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa, dopo la redazione degli atti di rito, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Trento come disposto dall’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.