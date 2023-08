Rovereto e dintorni, il bilancio dei controlli di Ferragosto dei carabinieri

lunedì, 21 agosto 2023

Rovereto – Nel corso della settimana di ferragosto appena conclusasi i Carabinieri della Compagnia di Rovereto hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto alla microcriminalità in genere ed alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e la persona.

Attenzione particolare è stata inoltre posta al contrasto della guida di veicoli in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nonché della presenza di cittadini irregolari nella giurisdizione.

Nei parchi e in altre zone della città di Rovereto dove sono state segnalate scene di degrado urbano, sono stati eseguiti posti controllo dal personale delle Stazioni Carabinieri di Rovereto, Mori, Brentonico ed Ala con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, tutti finalizzati a cogliere eventuali situazioni di illegalità legate allo spaccio di droga ed altri reati in genere.

Durante il controllo delle aree verdi poste all’esterno della stazione ferroviaria di Rovereto, luoghi dove si è riscontrato l’afflusso e la sosta di turisti in cerca di refrigerio nell’attesa di intraprendere il viaggio in treno è stata segnalata quale assuntore al Commissariato del Governo di Trento una persona già nota alle forze dell’ordine trovata in possesso di sostanze stupefacenti.

Il dispositivo straordinario consistito in posti di controllo lungo le arterie principali di Rovereto, si è articolato in più giorni ed ha visto l’impiego di 86 pattuglie e 130 militari in attività tra il capoluogo cittadino e la Val Lagarina concentrati soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne, notoriamente le più delicate.

Nel corso del servizio sono stati controllati 329 veicoli, identificate 540 persone, elevate 28 sanzioni per violazioni al Codice della Strada (anche a motocicli), sequestrati e sottoposti a fermo amministrativo tre veicoli.

Tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche. L’impegno straordinario messo in campo nell’attività ci controllo proseguirà anche nelle prossime settimane.