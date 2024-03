Rovereto: denunciato giovane trovato in possesso di un cutter

venerdì, 1 marzo 2024

Rovereto (Trento) – I carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Rovereto hanno denunciato un 22enne di nazionalità tunisina, regolare sul territorio nazionale, poiché trovato in possesso di una taglierina.

I militari, nella zona prospicente la locale stazione ferroviaria della città, frequentata in quella fascia oraria della giornata da numerosi pendolari, notavano un giovane che, alla vista degli operatori, tentava di allontanarsi con fare sospetto. In tale frangente gli operanti, insospettiti da tale atteggiamento, riuscivano a fermarlo per una prima identificazione. Il soggetto, in evidente stato di agitazione, veniva trovato in possesso di una taglierina con lama in metallo, ad elevata potenzialità offensiva per l’incolumità personale, per la quale non riusciva a giustificarne il possesso.

Alla luce dei fatti, il ventiduenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per porto di oggetti atti ad offendere.