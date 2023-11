Rovereto, denunce e sequestri durante i controlli dei carabinieri

venerdì, 24 novembre 2023

Rovereto – Il Comando Compagnia Carabinieri di Rovereto nel corso della giornata di ieri ha eseguito una mirata serie di controlli nell’ambito del territorio della città della Quercia.

In particolare in prossimità del weekend e atteso l’intensificarsi del turismo stagionale legato ai “mercatini di Natale”, si è voluta porre in essere una mirata azione di controllo del territorio in città – soprattutto in seno agli ambienti di maggiore interesse operativo – volta a prevenire la commissione di reati in generale, nonché contenere situazioni di degrado a livello sociale (in particolare nel settore del traffico di sostanze stupefacenti), non mancando di effettuare numerosi e approfonditi controlli alle persone ed alla circolazione stradale.

Oltre a sviluppare un servizio di carattere preventivo e repressivo, il dispositivo si è altresì prefissato l’obiettivo di restituire alla città della Quercia un maggior senso di sicurezza tra la cittadinanza.

Un assetto composto da nove equipaggi della Comando Compagnia di Rovereto, del NOR – Aliquota Radiomobile e Operativa e del Comando Provinciale di Trento e con l’ausilio del Nucleo Cinofili del Comando della Polizia Locale di Trento con il cane Boty ha svolto specifici posti di controlli e vigilanza dinamica nell’ambito del territorio, finalizzati ad individuare e rintracciare soggetti d’interesse operativo.

Nello specifico sono stati effettuati posti di controllo presso le principali arterie della città e sono stati passati al setaccio i principali parchi e giardini pubblici, numerose sale scommesse, nonché il complesso commerciale denominato “Urban City”.

L’operazione ha portato all’identificazione di 166 persone e al controllo di 64 autovetture, alla denuncia in stato di libertà di cinque persone di cui due cittadini originari della Tunisia per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti ed alla segnalazione amministrativa per il consumo di sei soggetti con il sequestro di circa 55 grammi di cannabis e 6 grammi di cocaina.

Nei pressi di un parco in città sono stati trovati tre cittadini extracomunitari clandestini senza fissa dimora, che sono stati accompagnati in ufficio per accertamenti e segnalati per violazione della legge sull’immigrazione.

Inoltre i militari dell’Arma hanno elevato 15 sanzioni amministrative, di cui otto per violazione del codice della strada con il ritiro di tre patenti di guida ed una carta di circolazione, nonché tre contravvenzioni all’art.688 C.P. per ubriachezza.