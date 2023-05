Rovereto, danneggia auto in pieno centro: denunciato dai carabinieri

giovedì, 4 maggio 2023

Rovereto – Danneggia auto in pieno centro a Rovereto (Trento), 40enne extracomunitario denunciato dai carabinieri.

L’EPISODIO

Continua incessante l’azione di prevenzione e controllo della Compagnia Carabinieri di Rovereto, che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un soggetto nord africano per danneggiamento aggravato.

Nella tarda serata di ieri verso le ore 19, una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Rovereto veniva inviata, dalla locale centrale operativa, in via Segantini, in quanto un soggetto, in evidente stato di agitazione psico-fisica, stava danneggiando alcune autovetture in sosta. I Militari operanti, coadiuvati da un equipaggio della Polizia Locale di Rovereto, individuavano celermente il predetto, tentando di riportarlo alla calma, ma lo stesso in preda ai fumi dell’alcol non dava seguito alle richieste degli operatori, motivo per il quale veniva ricondotto in una cornice di sicurezza per poi essere affidato ai sanitari del “118”, che provvedevano a trasportarlo presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Rovereto per gli accertamenti del caso. Le successive indagini permettevano di accertare che il sopracitato aveva colpito e danneggiato gli specchietti retrovisori di tre autovetture in sosta in via Segantini. Una volta terminate le attività di rito, la persona veniva deferita in stato di libertà per il reato di danneggiamento aggravato.

Al fine di dare una concreta risposta alle esigenze di sicurezza del cittadino, negli ultimi giorni,la Compagnia Carabinieri di Rovereto ha incrementato la presenza sul territorio, anche grazie ai servizi svolti in collaborazione con la Polizia Locale di Rovereto.