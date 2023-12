Rovereto: clandestino arrestato, condannato ed espulso

martedì, 12 dicembre 2023

Rovereto (Trento) – Arrestato immigrato clandestino con documento falso. Prosegue l’azione di prevenzione e repressione da parte dei carabinieri della Compagnia di Rovereto per garantire sicurezza ai cittadini e contrastare i fenomeni delittuosi.

Nel corso dei controlli, eseguiti sul territorio dei comuni della Vallagarina, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Rovereto, nella nottata del 1° dicembre, ha proceduto all’arresto di un 22enne originario della Moldavia, trovato dai militari in possesso di documenti falsi.

L’uomo, che al momento del controllo si trovava in prossimità del centro storico di Rovereto, alla richiesta dei militari di produrre un documento, ha fornito una carta d’identità romena, sulla cui originalità gli operanti hanno subito nutrito forti dubbi. Infatti un controllo più approfondito – anche con l’ausilio dei canali di cooperazione internazionale di polizia – ha poi certificato che il documento era falso. Vistosi ormai scoperto, il cittadino straniero ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato in flagranza di reato e il Gip del tribunale di Rovereto l’ha condannato a 11 mesi con pena sospesa e nullaosta all’espulsione.